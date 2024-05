Langweid/Augsburg

15:28 Uhr

Dreifachmord von Langweid: Hat sich die Bluttat angekündigt?

In diesem Mehrfamilienhaus in der Langweider Schubertstraße wurden drei Menschen erschossen. Der mutmaßliche Mörder Gerhard B. steht nun vor Gericht.

Plus In einem Brief an seine Vermieter hatte ein Nachbar vor Gerhard B. gewarnt. Stunden vor den tödlichen Schüssen rief er die Polizei. War absehbar, dass ein Streit so eskaliert?

Von Philipp Kinne

Dass es Streit in der Schubertstraße gab, war kein Geheimnis. Mal ging es darum, dass die Haustüre zum Mehrfamilienhaus zugesperrt wurde. Mal waren die Enkel angeblich zu laut. Und immer wieder ging es um Mülltonnen, die nicht rechtzeitig an den Straßenrand gestellt wurden. Es sind Probleme, die unter Nachbarn in praktisch jedem Ort zu Stress führen. In Langweid (Landkreis Augsburg) fand der Streit im Mehrfamilienhaus allerdings ein blutiges Ende. Gerhard B. erschoss dort im vergangenen Sommer drei seiner Nachbarn. Hat sich die grauenhafte Tat angekündigt?

Dreifachmord in Langweid: Nachbar warnte vor Gerhard B.

Hinweise auf den Streit gab es jedenfalls eine Menge. Richter Michael Eberle zitierte während der Verhandlung vor dem Augsburger Landgericht aus einem Brief, der an die Vermieter der Wohnungen im Vier-Parteien-Haus gerichtet war. Horst N., ein Nachbar des mutmaßlichen Dreifachmörders Gerhard B., schreibt darin: „Leider nehmen die Belästigungen und Beleidigungen ein Ausmaß an, das nicht mehr länger hinnehmbar ist.“ N. fordert seine Vermieter auf, rechtliche Schritte gegen seinen Nachbarn einzuleiten und appelliert: „Auch Sie haben Verantwortung, sollte eines Tages etwas Schlimmes passieren.“ Etwa ein halbes Jahr nachdem Horst N. diesen Brief abgeschickt hatte, wurde seine Frau Edeltraud durch einen Kopfschuss getötet. Wie berichtet erschoss Gerhard B. außerdem ein Ehepaar im Treppenhaus mit einer Beretta-Pistole.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen