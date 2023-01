Auto schleudert ins Bankett - Fahrer flieht

Ein Autofahrer kommt zwischen Achsheim und Langweid von der Straße ab, durchbricht Büsche und landet im Acker. Vermutlich war er in einem Citroen unterwegs.

Im Acker ist ein Autofahrer bei einem Unfall in Langweid gelandet. Der Unbekannte ist in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße von Achsheim in Richtung Langweid aufgrund der Spurenlage offenbar zunächst nach rechts ins Bankett geraten.

Laut Polizei schleuderte er über die Gegenfahrbahn, durchbrach Büsche und kam erst in dem Acker zum Stehen. Der Unbekannte nahm ein Lüftungsrohr mit, das er am Straßenrand umgefahren hatte, und flüchtete von der Unfallstelle. Vermutlich war er in einem Citroen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)