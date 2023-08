Autofahrer flüchtet nach Unfall auf der B2

Ein Autofahrer baut auf der B2 bei Langweid einen Unfall. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt er davon. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Autofahrer flüchtet, nachdem er mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto touchiert hat. Laut Polizei hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf der B2 kurz vor der Ausfahrt Langweid das Fahrzeug eines 20-Jährigen beim Überholvorgang gestreift. Auf die Lichthupe des Geschädigten hin, hielt er kurz am Fahrbahnrand an, flüchtete aber bevor dieser aufschließen konnte. Der 20-jährige bleibt nun auf einem Schaden von etwa 1000 Euro sitzen, schätzt die Polizei. (AZ)