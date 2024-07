Autofahrer kommt von B2 bei Langweid ab

Mit schweren Verletzungen ist ein 70-Jähriger nach einem Unfall auf der B2 bei Langweid ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war er am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der linken Spur in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte sein Wagen die linke Leitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es im Bericht der Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht. Am Auto entstand laut Poizei ein Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B2 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis