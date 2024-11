Der Autor von „Hundswut“ stellt Buch und Film vor

Regisseur und Autor Daniel Alvarenga liest am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Buch7-Kulturbahnhof in Langweid. Sein Film „Hundswut“ wurde in verschiedenen Kinos in Bayern gezeigt. In der Veranstaltung im Buch7-Kulturbahnhof geht es um sein Buch zum Film. Mördfälle 1932 in einem Dorf in Bayern führen zu Hetzjagd und Selbstjustiz. Daniel Alvarenga erzählt über die Hintergründe des Buchs, dem Entstehen von Buch und Film und gibt Einblick in die Schreib- und Filmarbeit. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter 08230 273977780 oder unter anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de und um eine Spende von zwölf Euro. (AZ)