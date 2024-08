Ein Zirkuszelt im neuen Gewerbegebiet?

Eine alternative Parkmöglichkeit bot das neue Gewerbegebiet in Langweid an der B2. Dort, wo bislang Straßen und Laternen, aber ansonsten nur Baumaschinen stehen, parkten plötzlich auffällige Wagen mit der großen Aufschrift „Circus Renz“.

Die Frage, ob der Zirkus dort parkt, oder vielleicht sogar das Gelände einweiht, hat sich nach einem Anruf bei Elaine Renz schnell geklärt. „Nein, nein, wir stehen jetzt auf einer Wiese an der B2“, sagt sie am Telefon und lacht. Drei Vorstellungen wird der Zirkus geben, am Freitag, 23. August, um 15.30 Uhr, am Samstag zur gleichen Zeit und am Sonntag um 11 Uhr. Zuletzt gastierte die Familie an zwei Wochenenden in Mertingen. Mit dem Zulauf an Besucherinnen und Besuchern sei man dort sehr zufrieden gewesen. Es seien eben doch nicht alle Menschen im Urlaub und fern der Heimat.

Das bietet der Zirkus in Langweid

„Wir sind ja ein kleiner Familienzirkus, bieten ein 90-minütiges Programm und einen Streichelzoo“, erzählt Renz. Auf dem Wasserbüffel, der vor 34 Jahren im Zirkus zur Welt kam, können Kinder durch die Manege reiten. „Mogli“, so heißt das Tier, stapft im Kreis. Kamele, Dromedare, Lamas, Ziegen und Ponys treten auch auf. „Wir haben auch zwei Minischweine, aber denen kann man eigentlich nur beim Fressen zusehen,“ sagt Eileen Renz. Auch der Familienhund tritt nicht auf.

Wo es nach Langweid hingeht, weiß die Familie bisher nicht. Definitiv nicht in den Urlaub. „Nein, das geht nicht - wir müssen die Tiere versorgen. Bei uns ist immer etwas los. Und abgesehen davon, kommen wir ja auch so sehr viel herum.“