Einbrecher klauen Geräte aus Arztpraxis in Langweid

In einer Arztpraxis in der Schulstraße in Langweid ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. In dieser Zeit drangen die Unbekannten laut Polizei mit Gewalt in die Praxis ein und entwendeten mehrere medizinische Spezialgeräte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften für den Abtransport mehrere Personen nötig gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (AZ)