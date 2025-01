Fabian Greppmeier löst Markus Hörmann an der Spitze ab

Zu Beginn des neuen Jahres blickten rund 120 Mitglieder der Langweider Feuerwehr während ihrer Mitgliederversammlung auf 2024 zurück. Der stellvertretende Vorsitzende Fabian Greppmeier berichtete von zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen. Mit dem Paten- und Schirmherrenbitten hatten im letzten Jahr zwei wichtige Termine auf das 150-jährige Gründungsjubiläum vorbereitet, das heuer vom 24. bis 27. Juli stattfinden wird. Mit seiner Fahnenabordnung konnte der Verein wieder im Dorfgeschehen große Präsenz zeigen. Erstmalig in der jüngeren Vereinsgeschichte wurde eine eigene „Feuerwehr-Skifahrt“ auf die Beine gestellt; sie führte die Mitglieder in das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. Neben dem Bau eines Faschingswagens wurden die Brandlöschparty und das Ferienprogramm im Feuerwehrhaus organisiert. Beim Lebendkickerturnier der Feuerwehr Lützelburg erreichte die Mannschaft der Langweider Wehr den ersten Platz. Die Anzahl der Vereinsmitglieder konnte mit 541 (Vorjahr: 540) konstant gehalten werden.

2024 war ein Jahr für die Geschichtsbücher

„Nachdem wir das Jahr 2023 bereits mit 107 Einsätzen als Rekordjahr bezeichnen konnten, folgte mit 2024 wohl ein Jahr für die Geschichtsbücher“, fasste Kommandant Steiner seinen Bericht zusammen. Mit 152 Einsätzen hatte die Langweider Wehr einen weiteren Höchststand erreicht und die Zahl des Vorjahres bei Weitem übertroffen. Maßgeblich verantwortlich dafür war das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni im Ortsteil Achsheim. Alleine für das Abarbeiten dieser Einsätze waren rund 70 Feuerwehrleute an sechs Tagen insgesamt 1500 Stunden beschäftigt. 52 Unwettereinsätze dominieren in der Bilanz eindeutig. Auch Bürgermeister Jürgen Gilg bedankte sich vor allem bei allen Aktiven, die bei der Hochwasserkatastrophe stundenlang im Einsatz waren, und hob die einwandfreie Zusammenarbeit mit der Nachbarfeuerwehr Achsheim hervor.

Weiter zugenommen haben auch die Unterstützungseinsätze für den Rettungsdienst, bei denen die Feuerwehr Langweid entweder als „First Responder“ zu Reanimationen alarmiert wird oder mit Hilfe der Drehleiter Patienten aus den oberen Geschossen schonend nach unten transportiert musste. Insgesamt führten die 119 Feuerwehrleute der aktiven Wehr im vergangenen Jahr 92 Ausbildungs- und Übungsveranstaltungen durch. Des Weiteren berichtete Steiner vom geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Bei zahlreichen Besprechungsterminen konnten die Eckpfeiler dafür gesetzt werden. Der entsprechende Bauantrag soll in diesem Jahr eingereicht werden. Ebenfalls in 2025 soll die Umstellung auf die digitale Alarmierung umgesetzt werden.

Im Herbst 2025 gibt es eine neue Jugendgruppe

„Die Jugendfeuerwehr bestand zu Beginn des Jahres 2024 noch aus zwei Gruppen“, verdeutlichte Jugendwart Markus Urbanski. Die Gruppe mit der Bezeichnung Jugend 1 habe sich zu diesem Zeitpunkt auf der Zielgeraden für die Abnahme des Basismoduls der Modularen Truppausbildung (MTA) befunden. Die aktuelle Jugendgruppe 2, die aus 27 Mitgliedern besteht, sei die bisher größte Gruppe, die es je bei der Jugendfeuerwehr Langweid gegeben habe. „Der Schwerpunkt des Übungsjahres lag vor allem auf der Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 und 2 sowie des theoretischen Wissenstests“, so Urbanski weiter. Insgesamt habe die Jugendausbildung im vergangenen Jahr 30 Übungsabende umfasst. Und auch im Vereinsleben hätten sich die Jugendlichen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen gut integriert. Bei der Vorbereitung der Brandlöschparty, den Altpapiersammlungen oder dem Umzug der Langweider Schule packten sie fleißig mit an. Die Gründung einer weiteren Jugendgruppe ist für Herbst 2025 geplant.

Markus Hörmann (links) trat nicht mehr zur Wahl an und gratuliert seinem Nachfolger Fabian Greppmeier.

Nach dem Ablauf der vierjährigen Amtszeit der Vorstandschaft standen turnusgemäß Neuwahlen an. Der bisherige Vorsitzende Markus Hörmann stellte sich bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung. Nach 17 Jahren in der Vorstandschaft als Jugendwart, stellvertretender Vorsitzender sowie Vorsitzender würdigte Bürgermeister Gilg dies als beeindruckende ehrenamtliche Leistung. Durch ein eindeutiges Ergebnis wurde Fabian Greppmeier, der zehn Jahre lang stellvertretender Vereinsvorsitzender war, als Hörmanns Nachfolger gewählt. Einige aus der Vorstandschaft wechselten ihre Ämter: Sabrina Dehm wird stellvertretende Kassenwartin, Maximilian Hauf stellvertretender Vorsitzender und Moritz Kratz Kassenwart. Der ehemalige Kassenwart Dominik Kratzer und die ehemalige Schriftführerin Tabea Everett traten nicht mehr an. Als Schriftführerin gewählt wurde Marie Träger. Revisoren sind Stefan Eser und Max Jahn und Pressewartin Laura Dirr.

Der Jahresbericht 2024 der Freiwilligen Feuerwehr Langweid mit vielen Informationen, Zahlen und Rückblicken ist unter www.feuerwehr-langweid.de zu finden. Eine gedruckte Version kann bei den Vorsitzenden angefragt werden.

Infoabend zum Jubiläum am 29. Januar

Informationen zum 150-jährigen Gründungsfest gab es von Festleiter Patrick Theis. Das Programm für die viertägige Feier stehe, der Festausschuss treffe sich regelmäßig. Am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr, findet ein Infoabend für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Feuerwehrhaus statt. Hier gebe es die Möglichkeit, sich als Helfer für das Feuerwehrfest eintragen zu lassen.

Die beiden Vorsitzenden (links), die drei Kommandanten (rechts) sowie Bürgermeister Jürgen Gilg (hinten) mit den anwesenden geehrten langjährigen Vereinsmitgliedern.

Der frischgewählte Vorsitzende Fabian Greppmeier und Bürgermeister Gilg zeichneten auch langjährige Vereinsmitgliedschaften aus. Anja Baltruschat, Verena Breitruck, Marina Halle, Günter Klein, Carolin Moll und Hubert Wiedenmann wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Auszeichnung für 40 Jahre erhielt Wilfried Kauer. Auf 50 Jahre können Valentin Baindl, Franz Engelhardt, Albert Gschwilm, Hans-Josef van Hess, Adolf Huber, Karl-Heinz Jahn, Rudolf Karnitschky, Ludwig Kienzle, Johann Meitinger, Karl Meitinger, Robert Michalek, Armin Schmid, Werner Schneider, Josef Strobl, Hermann Trauner, Josef Widmann, Thomas Wild, Erich Winterstein sowie Rudolf Wodnik zurückblicken. Die Ehrung für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft nahmen Herbert Bentele, Rudolf Bißwanger und Albert Dirr entgegen.

