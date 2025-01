Feruerwehr löscht Brand in Keller

Im Keller eines Einfamilienhauses in Langweid ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr zum Einsatz in der Straße im Mittelfeldweg an. Der Brand konnte gelöscht werden. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt, heißt es im Bericht der Polizei. Die Augsburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (kinp)

