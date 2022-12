Vorfahrtsfehler führen zu drei Unfällen

Nach einer Kollision müssen in Langweid und Gersthofen ein 85-jähriger Radler und eine 51-jährige Radlerin ins Krankenhaus. Autofahrer hatten ihnen die Vorfahrt genommen.

Vorfahrtsfehler haben am Montag zu insgesamt drei Unfällen in Langweid und Gersthofen geführt. In allen Fällen gab es Verletzte, zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der erste Unfall passierte in Langweid gegen 8.30 Uhr. Eine 37-jährige Autofahrerin überquerte die Achsheimer Straße in Richtung Foretstraße und nahm einem 85-jährigen Radfahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß stürzte der Senior. Er klagte an der Unfallstelle laut Polizei über starke Rücken- und Schulterschmerzen und kam zur Untersuchung in die Uniklinik. Der Sachschaden beträgt rund 1300 Euro.

Radlerin zieht sich eine Kopfplatzwunde zu

Ebenfalls eine Radfahrerin hat in Gersthofen eine 65-jährige Autofahrerin übersehen. Die Frau bog gegen 11.15 Uhr in die Kreuzung Leharstraße/Paul-Lincke-Straße ein und achtete nicht auf "rechts vor links". Beim Zusammenstoß stürzte die 51-jährige Radlerin und zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Verletzung an der Hand zu. Sie musste ebenfalls in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1750 Euro.

Wiederum in Langweid nahm ein wenig später ein 76-jähriger Autofahrer einem 25-Jährigendie Vorfahrt. Der Senior wollte an der Abzweigung der Umgehungsstraße Foret gegen 13.45 Uhr nach links abbiegen. Gleichzeitig passierte der junge Mann, der Vorfahrt hatte, die Einmündung Bei der Kollision beider Autos verletzte sich der 25-jährige an der Hand. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf circa 10.000 Euro. (thia)