Grüne Staatssekretärin Deligöz zu Besuch in Langweid

Zum Ferienbeginn konnten die Langweider einen besonderen Gast begrüßen. Auf Einladung des Grünen-Ortsverbands besuchte die Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), die Gemeinde und verschaffte sich einen Eindruck von der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort.

Nach der Begrüßung durch die Grünen-Ortssprecher Eva Kellermann und Carl Köhne führten Bauamtsleiter Michael Veit und Bürgermeister Jürgen Gilg den Gast aus Berlin stolz durch die neue Grund- und Mittelschule. Staatssekretärin Deligöz, die vor ihrem Studium im Bauamt Senden gearbeitet hatte, konnte viele Herausforderungen einer so großen Baustelle gut nachvollziehen. Auch den Rohbau der Fritz-Felsenstein-Schule konnte sie schon bewundern.

Der zweite Teil des Besuchs galt den Räumen der Kinder- und Familienhilfe, untergebracht in einem der Hochhäuser in der Schubertstraße. Die Leiterin der Einrichtung, Manuela Schnierle, empfing ihre Gäste und berichtete aus ihrer Arbeit in der Familienhilfe und als Integrationsbeauftragte der Gemeinde. In einem lebhaften Gespräch konnten sich alle Anwesenden mit „ihrer“ schwäbischen Bundestagsabgeordneten über das Leben und die Sorgen in der Gemeinde Langweid austauschen. (AZ)