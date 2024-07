Langweid bleibt weiterhin Fairtrade Gemeinde

Langweid wurde vor zwei Jahren von Fairtrade Deutschland zur 798. Fairtrade-Gemeinde Deutschlands ausgezeichnet. Dieses Zertifikat wurde zunächst aber nur für die Dauer von zwei Jahren vergeben. Heuer im Frühjahr überzeugte die Steuerungsgruppe Fairtrade wieder, etwa mit der Langweider Genussnacht - die heuer am 26. Oktober in einem Supermarkt stattfinden wird. Ein Ladies- und Mädels-Kleiderflohmarkt findet am 8. November statt. Im Bild die Steuerungsgruppe mit drittem Bürgermeister Günter Klein. (AZ)

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steuerungsgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zertifikat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis