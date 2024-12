Langweid hat jetzt eine eigene „Stadtschokolade“

Während alle von der Dubai-Schokolade reden, ist in Langweid etwas ganz anderes passiert: Biologisch produziert, fair gehandelt, einzigartig im Design – so präsentiert sich die Langweider „Stadtschokolade“, die ab sofort im örtlichen Handel der Gemeinde zu erwerben ist.

Die Idee dazu, eine solche individuelle Kakao-Nascherei auf den Markt zu bringen, ist vor allem einer ganz bestimmten Tatsache zu verdanken: Langweid wurde im Jahre 2022 zur „Fairtrade Town“ gekürt und möchte sich auch zukünftig für menschenwürdige Produktions- und Handelsbedingungen einsetzen. „Wir führen immer wieder die unterschiedlichsten Aktionen durch“, sagt Manuela Schnierle von der Fairtrade-Steuerungsgruppe dazu. „Und eine neue Idee war, dass es schön wäre, auch eine eigene Schokolade zu haben.“

Icon Vergrößern Lea Schirrmacher aus der Klasse 4a (Mitte) der Langweider Grund- und Mittelschule gewann den Design-Wettbewerb für die Langweider "Stadt-Schokolade". Foto: Thomas Hack Icon Schließen Schließen Lea Schirrmacher aus der Klasse 4a (Mitte) der Langweider Grund- und Mittelschule gewann den Design-Wettbewerb für die Langweider "Stadt-Schokolade". Foto: Thomas Hack

Anfänglich wäre es jedoch aufgrund hoher Kosten und Auflagen nicht ganz einfach gewesen, dieses angedachte Süßigkeitenprojekt tatsächlich in die Tat umsetzen zu können, doch die Gemeinde hatte letztendlich sämtliche bürokratischen Schwierigkeiten meistern können.

Bei Motiv half die Langweider Grund- und Mittelschule

Aber dann wäre sogleich auch schon die nächste Herausforderung auf die Kommune zugekommen: Wie sollte rein optisch die Verpackung der neuen Schokoladenkreation aussehen, die nach Vorstellung der Steuerungsgruppe auch ganz deutlich einen Bezug zum typischen Langweider Ortsbild haben sollte? Die Grund- und Mittelschule der Lechgemeinde konnte diesbezüglich eine originelle Abhilfe schaffen: Schulleiter Christian Reckerth schrieb augenblicklich eine Art Malwettbewerb unter den Kindern aus, welcher letzten Endes über das endgültige Schokoladenmotiv entscheiden sollte.

„Es waren wirklich beeindruckende Bilder dabei“, erinnert sich Langweids dritter Bürgermeister Günter Klein dazu. „Die Entscheidung ist der Jury nicht leicht gefallen.“ Doch schließlich stand eine Gewinnerin des Design-Wettbewerbes fest: Der Sieg gebührte der Schülerin Lea Schirrmacher aus der Klasse 4a. Ihr liebevoll gestaltetes Motiv zeigt drei kunterbunt in Szene gesetzte Langweider „Wahrzeichen“, die nunmehr in trauter Dreisamkeit zahllose Schokoladen-Cover schmücken: der alten Wasserturm, die katholische St. Vitus-Kirche sowie das örtliche Rathaus, in welchem sogar äußerst geschickt versteckt auch noch der eine oder andere Mitarbeiter zu sehen ist.

Die Langweid-Schokolade könnte Sammlerinteresse wecken

Dennoch stellt dieses Projekt erst den Anfang des Langweider Schokoladenvertriebs dar, der vielleicht ein gewisses Sammlerinteresse wecken könnte: „Wir wollen das Projekt auch weiterführen und immer wieder neu auflegen“, erklärt Manuela Schnierle dazu. „Das nächste Schokoladenmotiv könnte vielleicht der Badesee sein.“

Info: Die Langweider Stadt-Schokolade ist in den Geschmacksrichtungen Vollmilch und Zartbitter erhältlich und kann ab sofort im Rewe-Markt Langweid/Stettenhofen erworben werden. Weitere Verkaufsorte sollen nach und nach folgen.