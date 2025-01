Polizei meldet erneut versuchten Einbruch in Langweid

Schon wieder meldet die Polizei einen versuchten Einbruch in Langweid. Diesmal wurde offenbar versucht, die Tür zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Karwendelstraße aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntagabend. Bei der Aufnahme des versuchten Einbruchs konnte das Abteil nicht betreten werden, da die Tür so verbogen war, dass sie sich nicht öffnen ließ. Ob ein Diebstahlschaden entstand, ist derzeit noch unbekannt. An der Abteiltür entstand ein Schaden von rund 250 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Schon in der vergangenen Woche wurden in Langweid mehrere Einbrüche gemeldet, die laut Polizei vermutlich in einem Zusammenhang stehen. Die Polizeiinspektion Gersthofen bittet die Bevölkerung um Hinweise. Unklar ist unter anderem noch, ob ein einzelner Täter oder mehrere Täter zugange waren. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Lieferwagen abtransportiert. Wem fiel zur Tatzeit ein Fahrzeug dieser Art auf? Hinweise von Zeugen werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)