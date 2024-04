Radfahrer landet mit Platzwunde am Kopf im Krankenhaus

Ein 26-jähriger Fahrradfahrer und ein Autofahrer geraten in einen Unfall. Der Radler wird dabei leicht verletzt. Der Sachschaden fällt nicht gering aus.

Am Dienstag war ein 26-jähriger Radfahrer gegen 21.50 Uhr in Langweid am Lech unterwegs. Er querte die Foretstraße, wobei im selben Moment ein 54-jähriger Autofahrer von der Schmutterstraße nach rechts einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Männer stürzte der 26-Jährige vom Rad und verletzte sich am Kopf. Er musste zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 3300 Euro. (AZ)