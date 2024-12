Stimmungsvolle Ansichten führen durchs neue Jahr

In vielen Familien hat er seit Jahren seinen festen Platz: der St.-Vitus-Kalender. Der Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid hat ihn jetzt in 20. Auflage herausgegeben. Mit „Immer wieder ein schöner Anblick“ ist die Titelseite des Kalender 2025 überschrieben. Die Ortsdurchfahrt von Langweid vorbei am Rathaus mit Blick auf die Pfarrkirche St. Vitus prägen das sommerliche Motiv auf dem Deckblatt. Mit einer herbstlichen Ansicht der Achsheimer Nikolauskapelle und dem Langweider Wasserkraftwerk haben auch zwei stimmungsvolle Gebäudeaufnahmen in den Kalender gefunden. Jetzt schon freuen können sich die zukünftigen Besitzer auf die „Heilige Familie, Eggelhofkapelle Achsheim“, das letzte Blatt für den Monat Dezember. Landschafts- und Tieraufnahmen rund um Langweid, Achsheim und Stettenhofen zieren weitere Monatsblätter.

Der Erlös 2025 geht an die Kita Heiliger Philipp Neri

Pater Peter Kuzma, Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Gablingen/Langweid, weißt in seinem Grußwort auf das 40. Gründungsjubiläum des Fördervereins im nächsten Jahr hin. „Die Idee der Vereinsgründung war damals richtig und der Verein wird bis heute gebraucht und seine Arbeit wird allseits wertgeschätzt“, betont er. Für den Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid stellt der Kalender eine bedeutende Einnahmequelle dar, zur Finanzierung wichtiger Projekte im örtlichen kirchlichen Umfeld. 2024 wurde aus dem Erlös und gemeinsam mit der Gemeinde Langweid der lang ersehnte Sonnenschutz für das Freigelände des Kindergartens St. Vitus realisiert. Für das Jahr 2025 haben sich bereits einige gebäudetechnische Maßnahmen in der Kindertagestätte Heiliger Philipp Neri angekündigt. Auch hier will der Förderverein in Zeiten knapper Kassen unterstützend einspringen.

„Durch den Erwerb des St.-Vitus-Kalenders leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung wichtiger Vorhaben, die sonst oftmals schwer zu realisieren wären“, dankt Pfarrer Pater Peter Kuzma im Vorfeld den Käuferinnen und Käufern der 300 Exemplare. Ein besonderer Dank geht an Willy Schweinberger, Eigentümer des Vindelica Verlags. Seit 18 Jahren übernehme der Langweider Bürger die kompletten Herstellungskosten und garantiere einen hochwertigen Druck, so Pater Kuzma. Projektleiter für den Kalender 2025 war auch diesmal wieder Christian Kopold. Unter seiner Federführung haben neun örtliche Hobbyfotografen ihre Bilder zur Verfügung gestellt. Der Kalender kostet 14 Euro.

