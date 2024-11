Wie erst am Wochenende bekannt wurde, ist der Opferstock in der Johanneskapelle im Langweider Schlehenweg aufgebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf den 31. Oktober. Der Beuteschaden kann nicht genau beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gersthofen, Telefon 0821/323-1810, erbeten. (corh)

