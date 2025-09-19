Unfall beim Abbiegen in Langweid

Rund 15.000 Euro sind nach einem Unfall bei Langweid zu verzeichnen. Das berichtet die Polizei. Demnach bog ein 66-Jähriger am Donnerstag gegen 10.45 Uhr vom Oskar-Gschwilm-Weg nach links in die Ortsverbindungsstraße Langweid-Foret in Richtung Langweid ein. Dabei missachtet er die Vorfahrt einer 64-Jährigen, die in Richtung Foret unterwegs war. Die 61-jährige verletzte sich leicht, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

