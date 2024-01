Verletzte nach Unfall an Auffahrt zur B2 bei Langweid

Nach einem Unfall an der Auffahrt zu B2 bei Langweid sind zwei Menschen leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Zwei Menschen sind nach einem Unfall an der Auffahrt zur B2 bei Langweid leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 18.20 Uhr. Zu dieser Zeit wollte ein 20-Jähriger von der Kreissstraße A9 nach links abbiegen, um auf die Auffahrt der B2 in Richtung Donauwörth zu fahren. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 37-Jährigen, der auf der Gegenspur in Richtung Langweid unterwegs war, heißt es im Bericht der Polizei.

Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gefahren werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro. (kinp)