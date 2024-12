Viel technisches Wissen mussten die jungen Feuerwehrleute zeigen

Auch in Langweid sind 22 Jugendliche der Jugendfeuerwehr heuer zum ersten und zweiten Leistungstest angetreten. Abgenommen wurde die sogenannte Jugendflamme durch die beiden Kreisbrandinspektoren Thomas Reichel und Tom Mair sowie den zweiten Kreisjugendsprecher Matteo Macchi. Die Jugendflamme umfasst die Gebiete Feuerwehrwissen, Technik sowie Sport und Spiel. Das Abzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr gibt es in drei Leistungsstufen. Für die Stufe II traten 17 Feuerwehranwärterinnen und -anwärter aus Langweid an, fünf absolvierten die Stufe I.

Die Jugendlichen mussten im Prüfungsteil Technik das Aufbauen einer Saugleitung mit vier Saugschläuchen zeigen und eine technische Tätigkeit absolvieren, die ausgelost wurde – darunter das Setzen eines Standrohrs, das Zielspritzen mit der Kübelspritze, der Aufbau des Beleuchtungsgeräts oder das Anlegen zweier Knoten. Der Bereich Feuerwehrwissen umfasste in beiden Stufen die Fahrzeug- und Gerätekunde. Hierbei wurden zehn Gerätekarten gezogen und der jeweilige Ausrüstungsgegenstand musste im Löschfahrzeug HLF 20 gefunden und erklärt werden.

Der pädagogische Bereich wurde mit der gesamten Jugendgruppe bereits im Vorfeld im Rahmen eines Besuchs der Berufsfeuerwehr Augsburg abgedeckt. Auch für die beiden Jugendwarte Sabrina Dehm und Markus Urbanski, welche die Jugendlichen auf die Prüfung vorbereitet hatten, war die Abnahme eine wichtige Lernerfolgskontrolle über das bisherige Ausbildungsprogramm. Neben Kommandant Christian Steiner beglückwünschten die anwesenden Mitglieder der Kreisbrandinspektion die Jugendlichen zur bestandenen Prüfung.

