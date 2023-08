Vorfahrt genommen: Sachschaden nach Unfall in Langweid

In Langweid kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit Sachschaden, berichtet die Polizei.

2000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Unfall am Montagnachmittag in Langweid. Wie die Polizei berichtet, bog eine 34-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Auto von der Karwendstraße nach links in die Schmuttertalstraße ein. Dabei kollidierte sie mit ihrem Wagen mit dem Auto eines 63-Jährigen, der in Richtung Westen unterwegs war. Laut Polizei wurde niemand verletzt. (kinp)