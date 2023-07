Langweid

Wohnstraßen werden zum Tatort: Mann erschießt in Langweid drei Nachbarn

Tatort in der Schubertstraße in Langweid: Hier wurden drei Menschen erschossen.

Plus Die Bluttat eines 64-Jährigen in Langweid löst einen Polizei-Großeinsatz aus. In den Stunden nach der Tat laufen die Ermittlungen sehr still – und fördern erste Hinweise zum Motiv zutage.

In den Stunden nach der Tat ist ruhig in der Schubertstraße in Langweid. Blaulicht und Martinshorn an den Einsatzfahrzeugen sind jetzt aus. Polizisten, Sanitäter und Mitglieder des Kriseninterventionsdienstes sprechen leise miteinander. Die Nachbarn bleiben in ihren Häusern, einige schauen fern. Nur einige Jugendliche stehen etwas abseits und beobachten das Geschehen. Die Polizei hat die Straße direkt vor einem Mehrfamilienhaus abgesperrt, Ermittler in weißen Schutzanzügen gehen durch die Haustür ein und aus. Aus einer ruhigen Wohnstraße in dem 9000-Einwohner-Ort im Kreis Augsburg ist am Freitagabend binnen Sekunden ein Tatort geworden. In dem Haus sind zwei Frauen und ein Mann erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, 64, ist ein Nachbar, der im selben Haus lebte. Er soll in einem anderen Haus im Ort auch noch auf zwei weitere Menschen geschossen haben, diese wurden schwer verletzt. Auf den Straßen des Ortes herrscht jetzt Ruhe, nur wenige sind draußen unterwegs, aber die Menschen dürften aufgewühlt sein.

Der Einsatz der Polizei beginnt am Freitagabend gegen 19.20 Uhr. Es ist offenbar ein Zeuge, der den Notruf absetzt. Schnell wird aus dem Notruf ein Großeinsatz. Alle verfügbaren Polizeikräfte des Augsburger Präsidiums werden nach Langweid beordert, dazu ein großes Aufgebot an Rettungskräften, auch ein Polizeihubschrauber kreist über Langweid und der Umgebung. Anfangs herrscht bei den Menschen Unsicherheit, sie fragen sich, was in ihrem Ort los ist. Ein Mann schreibt auf Facebook, er habe sich große Sorgen gemacht und Angst gehabt. Um kurz nach 22 Uhr verschickt die Polizei dann eine erste Meldung, die das Ausmaß der Tat bekannt macht. Später folgen dann, nach den ersten Ermittlungen, weitere Erkenntnisse.

