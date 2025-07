Mit Ronaldo im Trainingslager: So erlebt der VfR Foret den Hype um den Weltfußballer

Einmal mit Superstar Ronaldo im Trainingslager - welcher Amateurfußballer träumt nicht davon. Auch die Kicker des VfR Foret konnten es kaum fassen, als sie am vergangenen Wochenende mit 30 Mann ins Trainingslager nach Saalfelden im österreichischen Pinzgau fuhren, dass sie dem großen Fußball einmal so nahe sein könnten. Die gigantische Medienpräsenz vor Ort galt allerdings nicht den gerade aus der Kreisklasse gestiegenen Fußballern aus dem Langweider Ortsteil. In Saalfelden absolvierte nämlich zur gleichen Zeit der saudische Klub al-Nassr FC ein Trainingslager. Und bei dem spielen bekanntlich nicht nur der Ex-Bayern-Stürmer Sadio Mane oder der Kroate Marcelo Brozovic, sondern auch der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo. „Das ist echt der Hammer. Was für ein Zufall. Ganz Österreich ist aus dem Häuschen“, berichtete VfR-Trainer Michael Betz. Immerhin war es das erste Mal, dass der 40-jährige Ausnahmekicker sportlich in der Alpenrepublik in Erscheinung trat.

Alles versucht, um an ihn heranzukommen

„Wir waren im gleichen Ort, etwa fünf Kilometer weg und haben alles versucht, um an ihn heranzukommen, hatten aber keine Chance“, berichtet Betz. „Die Stars waren im Sternehotel Gut Brandlhof, wo es auch einen eigenen Trainingsplatz gibt, hermetisch abgeriegelt.“ So mussten sich die Foret-Spieler unter die Hunderte von Schaulustigen einreihen, die von ebenso viel Sicherheitspersonal bewacht rund um die Uhr vor dem Hotel ausharrten, um einen Blick auf Ronaldo zu erhaschen. Als die Mannschaft des al-Nassr FC in Saalfelden gegen den TSV St. Johann und in Gröden gegen Toulouse zu Freundschaftsspielen antrat, war die Delegation des VfR Foret schon wieder auf dem Nachhauseweg.

Mehr Glück hatte der SV Wortelstetten im Kontakt mit der allerhöchsten Fußball-Prominenz. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hatte der direkt an der Landkreisgrenze beheimatete Verein aus dem Landkreis Dillingen zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs eingeladen. Unter ihnen unter anderem FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) sowie der Präsident der UEFA. Zwar erhielt der Verein von einigen Persönlichkeiten weder eine Zusage noch eine Absage, andere mussten ihre Teilnahme absagen. Doch eine Überraschung ließ nicht lange auf sich warten: FIFA-Präsident Gianni Infantino schickte dem SV Wortelstetten ein Paket mit einem ganz besonderen Inhalt.

Mit den besten Glückwünschen zum Jubiläum

Darin befand sich ein individuell gestalteter Fußball mit den besten Glückwünschen zum Jubiläum, was die Verantwortlichen des Dorfvereins als eine große Ehre und ein Zeichen der Wertschätzung für den SVW bezeichnen. „Dieses tolle Geschenk wird natürlich einen ganz besonderen Platz im Sportheim des SV Wortelstetten erhalten und kann dort auch von kommenden Generationen bewundert werden“, äußerte sich SVW-Jugendleiter Michael Kratzer.