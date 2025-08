Nach Unfalltod eines Langweiders sammeln Freunde für die Lebensgefährtin

Es war ein Montagabend Anfang des Monats, als ein 35-Jähriger von der Arbeit in Meitingen aus nachhause nach Langweid fahren wollte. Dort kam er nie an. Ein Autofahrer übersah den Roller, auf dem der Langweider saß und stieß mit ihm zusammen. Trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte erlag der Mann seinen tödlichen Verletzungen. Für seine schwangere Lebensgefährtin und den gemeinsamen zweijährigen Sohn haben Freunde im Internet jetzt eine Spendenaktion gestartet. Denn die Probleme der 36-jährigen Frau sind groß.

Langweider haben eine Spendenaktion gestartet

Auch für einen engen Freund des Verstorbenen, selbst Vater, war der Verlust schmerzlich. Im Gespräch ringt er mit den Worten. Sein Kumpel, der in Meitingen beschäftigt war, spielte mit ihm Fußball, ging mit ihm zum Fitnesstraining, man traf sich zum Essen. Mit dem Unfalltod ist aber vor allem für die 36-jährige Frau eine Welt zusammengebrochen. „Er war ihre große Liebe. In ein paar Monaten kommt das zweite Kind. Jetzt hängt sie völlig in der Luft.“ Die Wohnung sei nicht abbezahlt, die bürokratischen Probleme endlos und die finanzielle Not groß. „Niemand weiß, wie es nun weitergeht.“

Nach dem Unfall ging es von Langweid nach Mindelheim

Um den vielen Erinnerungen in Langweid zu entfliehen, sei die 36-Jährige inzwischen bis auf Weiteres ihre Heimat nach Mindelheim zu ihren Eltern gezogen. Als nun alleinerziehende Mutter plötzlich alle Kosten selbst zu tragen, sei nicht zu bewältigen, meint der Freund des Verstorbenen. „Deswegen wollten wir als Freunde etwas tun und soviel Geld wie möglich sammeln.“ 100.000 Euro sind das erklärte Ziel der Spendenaktion.

Info: Auch der Verein Hilfe Conkret aus Langweid sammelt Spenden für die Hinterbliebenen: Spenden direkt an Konto Hilfe ConKret e.V. Langweid, IBAN DE88 7206 2152 0003 5353 55, Verwendungszweck Todesfall A.M. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, muss seine Anschrift mitangeben.