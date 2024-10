Lastwagen verliert während der Fahrt 40 Kisten Leergut

Ein mit Leergut einer Brauerei beladener LKW verlor am Mittwoch gegen 21.50 Uhr einen Teil seiner Ladung. Der Lastwagen war mit etwa 1400 Getränkekisten beladen. In der Hauptstraße in Diedorf löste sich die Seitenplane des Sattelaufliegers und 40 Kisten der Ladung fielen auf die Straße. Der nachfolgende Verkehr erkannte die Gefahr frühzeitig, sodass es zu keinem Unfallschaden kam. Die Feuerwehr Diedorf war mit zwölf Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie half die verlorene Ladung zu bergen und sicherte den Verkehr. Die B300 war während der Aufräumarbeiten bis etwa 00.15 Uhr nur einspurig befahrbar. (diba)

