Warum Laubbäume in den Wald der Zukunft gehören

Von Natur aus würden Laubbäume das Erscheinungsbild der Wälder in der Region bestimmen. Doch in früheren Jahrhunderten, in denen sich die Forstwirtschaft stark am wachsenden Holzbedarf orientierte, wurden Laubbäume immer mehr von schnell wachsenden Nadelbaumarten wie Fichte oder Kiefer verdrängt. Doch die Lage hat sich verändert. Gerade die heimischen Nadelbäume leiden unter dem Klimawandel mit erhöhten Temperaturen, Trockenheit und den damit einhergehenden Schwierigkeiten durch Schädlinge wie dem Borkenkäfer. Als Alternative kommen nun immer mehr Laubbäume für den Mischwald infrage.

