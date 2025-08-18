Ob Löschangriff oder Baumtransport, die Kinderfeuerwehr Lauterbrunn ist immer einsatzbereit

Ein etwas anderer Einsatz wartete zuletzt auf die Kinderfeuerwehr Lauterbrunn. Der Theaterverein Affing hatte den Nachwuchs zur Baumpflanzchallenge herausgefordert. Die Aufgabe war klar umrissen: Innerhalb einer Woche sollte ein Baum gepflanzt sein, andernfalls wäre eine Brotzeit für den Theaterverein fällig. Kein Wunder also, dass sich die Kinderfeuerwehr nicht zweimal bitten ließ. Der geeignete Baum wurde von einem Mitglied gestiftet. Mit „Blaulicht-Romantik“ wurde der junge Birnbaum auf einem kleinen Einsatzfahrzeug chauffiert und an seinen Pflanzort am Feuerwehrhaus gebracht, wo alle beherzt zu Schaufel und Gießkanne griffen. Am Ende hat die Kinderfeuerwehr ihren „grünen Einsatz“ mit Bravour gemeistert. Der Staffelstab wurde an die Feuerfüchse aus Bonstetten und die Bibertaler Wanderfreunde aus Lauterbrunn weitergereicht. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!