Überraschung in Lauterbrunn: Altes Uhrwerk im Kirchturm entdeckt

Eduard Lindner zeigt das historische Uhrwerk der Kirchturmuhr in Lauterbrunn.

Plus Ein 140 Jahre altes Uhrwerk ist vor Kurzem in der Kirche St. Vitus in Lauterbrunn wiedergefunden worden. Wie es mit dem historischen Schmuckstück nun weitergeht.

Nur zweimal im Jahr die Uhr einstellen? Das hätte Xaver Wiedmann sicherlich gefallen. Der Zimmerer- und Schreinermeister aus Lauterbrunn stieg tagtäglich 45 Holzstufen bis zur Turmspitze der Kirche St. Vitus hinauf. Jahrzehntelang. Ganz oben stand das Uhrwerk, das er immer wieder neu aufziehen sollte. Die Bauern verließen sich schließlich darauf. Wenn die Kirchenglocken um 11 Uhr ertönten, ging es für sie von den Feldern zurück auf den Hof. Viele Jahre lief das so. 1963 beendete Xaver Wiedmann schließlich seinen Dienst. Das alte Uhrwerk geriet in Vergessenheit, bis die 140 Jahre alte Rarität jetzt zufällig wieder entdeckt wurde. Was geschieht mit dem historischen Schatz?

