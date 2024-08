Vierjähriges Mädchen stößt mit Autofahrerin zusammen

Ein vierjähriges Mädchen fuhr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr aus einer Hofeinfahrt im Sebastian-Riegele-Weg in Lauterbrunn auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Daraufhin stieß das Kind mit einer 33-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Vierjährige stürzte nach dem Anprall gegen den Kotflügel des Autos und zog sich Schürfwunden an den Beinen zu. Der Kotflügel des Autos wurde dabei beschädigt. Der Rettungsdienst versorgte das junge Mädchen vor Ort. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 2000 Euro. (AZ)

