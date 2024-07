Das ist der Hammer!

Wie gut, dass die SpVgg Auerbach/Streitheim zwei Stiastny-Brüder aus Bonstetten in ihrer Leichtathletikabteilung hat. War es in den vergangenen Jahren der 18-jährige Tobias, der Medaillen bei deutschen und bayerischen Meisterschaften sammelte, so im Vorjahr die goldene und den Meistertitel bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Leider konnte der junge DLV-Kader-Athlet, der die Junioren-Europameisterschaften im Jahre 2025 mit dem Diskus im Visier hatte, heuer wegen Krankheit keinen einzigen Wettkampf bestreiten. Statt auf dem Trainingsplatz oder im Stadion zu stehen, kennt er inzwischen alle Spezialärzte am Olympiastützpunkt in München und ist total unglücklich. „Dann muss ich die Familienehre retten und die Medaillen holen“, dachte sich sein 14-jähriger Bruder Simon Stiastny und schleuderte das vier Kilogramm schwere Hammerwurfgerät bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften in Erding auf die neue persönliche Bestleistung von 31,04 m und damit zu Gold.

Dies freute vor allem Abteilungsleiter Johann Kohler und seinem Stellvertreter Michael Wagner, denn sie hatten mit finanzieller Unterstützung des Hauptvereines eine neue Hammerwurfanlage am Horgauer Festplatz neben dem Sportgelände für das Training mit dem Hammer im Frühjahr erstellt. Und das zahlte sich jetzt aus. Auch in zwei weiteren Wurfdisziplinen konnte sich Simon Stiastny unter den Top-Ten platzieren, Platz fünf mit dem Diskus (30,57 m) und Rang acht mit dem Speer (34,33 m).

Icon Vergrößern Lena Strehler (Startnummer 947) hat bei der weiblichen Jugend W14 das Ziel auf Bahn 6 über 100 m fest im Blick. Foto: Johann Kohler Icon Schließen Schließen Lena Strehler (Startnummer 947) hat bei der weiblichen Jugend W14 das Ziel auf Bahn 6 über 100 m fest im Blick. Foto: Johann Kohler

Bei der weiblichen Jugend W14 möchte Lena Strehler die lange Liste der hervorragenden Sprinter im Auerbacher Verein fortsetzen. Dies gelang ihr auch, denn im ersten Vorlauf erreichte sie mit 13,25 Sekunden über 100 m persönliche Bestzeit und qualifizierte sich damit für den B-Endlauf und durfte an diesem Tage auch ein zweites Mal über die kurze Sprintstrecke gehen. Hier konnte sie inmitten der bayerischen Elite den fünften Platz erkämpfen. Bei den Frauen startete Olivia Crosby über beide Distanzen 100 m (12,80 Sek.) und über 200 m, wo sie mit 26,96 Sekunden neue persönliche Bestzeit lief.

Angela Stockert wagt ein Comeback

Ebenfalls in der Frauenklasse wagte die ehemalige deutsche Mehrkampfmeisterin Angela Stockert nach fast einjähriger Verletzungspause ein Comeback im Hochsprung (1,51 m) und Kugelstoßen (12,32 m). An ihrer Miene sah es man es deutlich, sie war mit ihren Leistungen nicht ganz zufrieden, das ist aber verständlich, denn ihr fehlen viele Trainingswochen. Trotzdem reichten die Ergebnisse für Rang sechs und neun. Wie stark die Dichte und Stärke der bayerischen Leichtathletik inzwischen ist, musste auch der schwäbische Hochsprungmeister Maximilian Scheich in der Altersklasse U20 erfahren. Seine Bestleistung steht beim Hochsprung auf 1,72 m und das war in Erding auch die Anfangshöhe. Doch Scheich mobilisierte seine ganze Sprungkraft und stellte mit seinem zweiten Sprung seinen persönlichen Rekord ein und wurde im Klassefeld sehr guter Neunter.

Simon Eisele läuft zwischen den Weinbergen

Nicht im Stadion, sondern zwischen den Weinbergen am Main, kämpfte der 27-jährige Simon Eisele von der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den bayerischen Trial-Meisterschaften in Veitshöchsheim. Mit 2:15,18 Stunden über 30 Kilometer bergauf und bergab konnte er den ausgezeichneten vierten Rang erkämpfen und schrammte nur um drei Minuten an einer Medaille vorbei. Eisele, der auf dem Spitzenplatz in der Alpen-Trial-Serie liegt, wollte ursprüngliche in Zermatt starten, wich dann kurzfristig auf die Bayerische aus, da der Lauf in der Schweiz wegen der Hochwasserschäden abgesagt wurde.