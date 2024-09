Nachwuchs ist noch im Wettkampffieber

Landkreis Augsburg Die olympischen sowie die paralympischen Sommerspiele in Paris haben schon vor Wochen ihr Ende gefunden. Die Jugend jedoch ist immer noch gefangen im Wettkampffieber und gierig, Wettkampferfahrung zu sammeln. So traten Athleten aus fast allen Altersklassen bei den Landkreismeisterschaften in Untermeitingen an. Auch wenn es „nur“ Landkreismeisterschaften waren, so war die Beteiligung enorm.

Gerade bei den Jüngsten, den acht- bis 13-jährigen, kommen diese Meisterschaften sehr gut an. So starteten bei der W9 nicht weniger als 28 Teilnehmerinnen im Dreikampf, 50 m, Weitsprung und Ballweitwurf und für viele davon, wie auch in anderen Altersklassen, war dies der erste Wettkampfstart. Grund dafür ist, der Deutsche Leichtathletikverband hält nichts davon, Kinder unter 12 Jahren am Wettkampfbetrieb teilnehmen zu lassen, der Bayerische Verband ist da durchlässiger und bietet keine Wettbewerbe unter 10 Jahren an. Die Verbände empfehlen stattdessen spielerische Kinderleichtathletik, doch die Veranstaltung in Untermeitingen zeigt wieder einmal, dass man auch zweigleisig, also Spiel und zusätzlich Wettkampf, fahren kann.

So starteten rund 250 Athletinnen und Athleten im Dreikampf und über 800 m. Unter ihnen auch 25 Teilnehmer der SpVgg Auerbach/Streitheim, die sich wacker schlugen. So stellten die Auerbacher mit der zehnjährigen Hannah Strehler und der elfjährigen Selina Schorr zwei Landkreis-Meister. Beide gehören vom Körperbau her zu den Kleinsten, aber beim Wettkampf sind sie die Größten. Zwei Pokale und Goldmedaillen holten über 800 Meter Isabella Conrad (W10) und Johanna Finsinger (W12). Silber im Dreikampf gab es für Nina Alber in W8 und Nina Sarhage in W12 und über 800 m für den neunjährigen Wendelin Blatz. Eine Bronzemedaille sicherten sich Laurenz Burkhart (M8) und Selina Schorr (W11), sowie im Dreikampf Simon Stiastny (M14) und Philina Simons in W8. Koh.

Der TSV Gersthofen stellte mit Lisa Unger in der Altersklasse W8 im Dreikampf und Philipp Proißl in der Altersklasse M8 im 800m Lauf zwei Landkreismeister. Des Weiteren erreichten Lorenz Acosta-Reichert in der Altersklasse M9 im Dreikampf und Hanna Kronfeldt in der Altersklasse W9 im 800m Lauf den dritten Platz. In der W13 erkämpfte sich Kim Cramer als Dritte einen Platz auf dem Treppchen. Sebastian Karl konnte sich bei der M12 einen Silberrang erkämpfen.

In der Altersklasse M15 lief Jonathan Bösel zum Saisonabschluss und bei seinen letzten Landkreismeisterschaften in der U16 die 800 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 2:11,29 Minuten. So sicherte er sich souverän den Titel als Landkreismeister.

Jonathan Jung von der LG ESV Augsburg/TSV Neusäß landete einenr Doppelsieg im Dreikampf und über 800m in der Altersklasse M10. (koh/np-/ga-)