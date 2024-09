Selbst Regen kann den Nachwuchs nicht bremsen

So trüb wie der Himmel konnte die Stimmung in Zusmarshausen bei der Landkreismeisterschaft der Kinderleichtathletik U8 und U10 gar nicht werden. Am Vormittag wuselten zehn Mannschaften mit insgesamt etwa 80 Kindern über die Sportanlage, die mit ihrer neuen blauen 400-Meter-Bahn einen farblichen Kontrapunkt zum Grau-in-Grau setzen konnte. Als aus dem Nieseln ein regelrechter Wolkenbruch wurde, musste die Veranstaltung für etwa 15 Minuten unterbrochen werden. Danach ging’s flott weiter, sodass der Zeitplan insgesamt eingehalten werden konnte. Denn ab dem Nachmittag standen bereits die älteren Kinder der U10 in den Startlöchern. 120 Kinder maßen sich hier in Disziplinen, die von der klassischen Leichtathletik etwas abgewandelt wurden, um kindgerechte und spaßbetonte Kinderleichtathletik-Wettbewerbe auszutragen.

Zielweitsprung der U8 in strömendem Regen Foto: Vanessa Maier

Im Stabweitsprung ähnelt der Anlauf beispielsweise dem Stabhochsprung. Gesprungen wird aber, mit gezielter Stabführung in einen Reifen, in die Weitsprunggrube. Ein Zuschauer-Highlight bildet immer die Teambiathlon-Staffel, bei der zwei Kinder zusammen eine längere Stadionrunde laufen und auf kurze Distanz mit einem Ball Kegel abwerfen müssen. Für stehengebliebene Kegel gibt es Strafrunden. Das Ziel ist, möglichst schnell an die Startlinie zurückzukommen, um durch Abklatschen das nächste Team auf den Weg zu schicken.

In der Altersgruppe U8 siegte in der Landkreismeisterschaft souverän die Riege des TSV Gersthofen vor der LG Wehringen und der SpVgg Auerbach/Streitheim, die punktgleich auf Rang zwei landeten. Die beste Mannschaft des austragenden Vereins TSV Zusmarshausen musste sich – wenn auch knapp – mit dem vierten Platz begnügen. In der Altersklasse U10 standen mit der bestmöglichen Punktzahl die Jungen und Mädchen des TSV Meitingen ganz oben auf dem Podest, gefolgt vom TSV Gersthofen und dem TSV Schwabmünchen.

Sieger in der Tageswertung, der Landkreismeisterschaft und im Kreis-Cup-Finale: Das überragende Team des TSV Meitingen Foto: Verena Maier

In dieser Altersgruppe wurde auch das Kreis-Cup-Finale ausgetragen. Bereits zum zehnten Mal in Folge fand der finale Wettkampf einer Serie, bei der die Mannschaften an mindestens zwei von drei möglichen Wettkämpfen teilnehmen müssen, um beim Finale in die Wertung zu gehen, in Zusmarshausen statt. Die herausragende Mannschaft des TSV Meitingen siegte auch in dieser Kreiswertung souverän mit drei ersten Plätzen, die in die Kreis-Cup-Wertung eingingen. Silber erreichten die Kinder des TSV Gersthofen und Bronze die LG Wehringen.

Damit der Ablauf einer solchen Veranstaltung reibungslos funktioniert, ist es nötig, dass in der Vorbereitung und auch in der Durchführung viele Räder ineinandergreifen. Beim TSV Zusmarshausen waren insgesamt 50 Helfer an den Wettkampfstätten, im Wettkampfbüro, im Kiosk und für die Technik tätig, um zu gewährleisten, dass sich die Sportlerinnen und Sportler ganz auf ihre Sache konzentrieren konnten. (vm-)