59-Jähriger bei Auffahrunfall an A8 leicht verletzt

Eine 55-jährige Autofahrerin und ein 59-jähriger Kleintransportfahrer mit Anhänger waren am Montag gegen 8 Uhr auf der Staatsstraße von Zusmarshausen in Richtung Kreisverkehr an der Auffahrt zur A8 unterwegs. Beide hielten hintereinander an der Einfahrt in den Kreisverkehr an. Die 55-Jährige ging davon aus, dass der vor ihr stehende Kleintransporter jetzt in den Kreisverkehr einfahren würde, da aus ihrer Sicht kein vorrangiger Verkehr im Kreisverkehr zu sehen war. Deswegen gab sie laut Polizei leicht Gas und fuhr dabei auf den weiterhin haltenden Anhänger des Kleintransporters auf. An den Fahrzeugen bzw. Anhänger entstand geringer Sachschaden. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt geringfügige Verletzungen im Nackenbereich und einen leichten Schock. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte der Transportfahrer seinen Weg selbstständig fortsetzen und sich in Eigenregie in ärztliche Behandlung begeben. (diba)

