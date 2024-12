Drei Einbrüche zu Weihnachten in Häuser in Leitershofen

Die dunkle Jahreszeit machten sich Einbrecher an den Weihnachtstagen zunutze. Am vergangenen Montag verschafften sich laut Polizei ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 16 und 19 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus im Panoramaweg am Rand von Leitershofen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ebenfalls in Leitershofen schlugen Einbrecher dann an Heiligabend (Dienstag) in der Zeit von 18 bis 23 Uhr im Haldenweg zu. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Der genaue Beuteschaden in allen drei Fällen wird derzeit noch abgeklärt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 zu melden. (dav)