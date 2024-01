Eine Japanerin aus Leitershofen zeigt, wie man Sushi rollt

Von Jonathan Lyne - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

In unserer Kochserie "ErzählMahl" verrät Katsuko Yabuki-Schmid, wie man eine Suppe mit Stäbchen isst – und wie sie ein Tanz in den Landkreis Augsburg führte.

Es gibt ein japanisches Sprichwort, das Katsuko Yabuki-Schmid besonders gern mag. Sie sagt es mehrmals, als unsere Redaktion zum Kochen zu Besuch ist. Das Sprichwort heißt so viel wie: Es gibt alles im Leben nur einmal, nicht zweimal. Es geht darum, im Moment zu leben. Carpe diem auf Japanisch, könnte man sagen.

Die gelernte Zahnhygienikerin ist in Fukushima aufgewachsen. Mittlerweile lebt die 79-Jährige zusammen mit ihrem ein Jahr älteren Mann Franz seit über 40 Jahren im Stadtberger Stadtteil Leitershofen. Ihre Herkunft sticht Besuchern aus allen Ecken des Hauses ins Auge. Die Stäbchen, die schon sorgfältig an jedem Sitzplatz am Tisch platziert sind. Die kleinen Figuren, die sich auf den Regalen an der Wand tummeln. Die Origami-Kraniche, die von der Decke hängen.

