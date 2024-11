Finissage zur Georg-Bernhard-Ausstellung am 17. November im Kunstraum Leitershofen

Die Ausstellung „Dialog – Georg Bernhard & Schülerinnen und Schüler“ geht in die Schlussgerade. Die Finissage dazu findet am Sonntag, 17. November, von 15 bis 18 Uhr im Kunstraum Am Pfarrhof in Leitershofen statt. Die Besucherinnen und Besucher können bei einem Glas Prosecco mit den Machern auf eine außergewöhnliche Ausstellung zurückblicken. Es werden Künstlerinnen und Künstler anwesend sein. Die Öffnungszeiten und weitere Infos zur Ausstellung online auf www.kunstraum-leitershofen.de. (AZ)

