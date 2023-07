Leitershofen

12:00 Uhr

Katja Mayer: Vom Sportmuffel zur Spitzen-Triathletin

Plus Sie ist 35 Mal erfolgreich beim Ironman angetreten und leitet eine Agentur in Leitershofen, die Sportevents organisiert. Dabei war Katja Mayer als Kind gar nicht für Sport zu begeistern.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

„Dranbleiben und durchhalten. Dann geht’s auch wieder aufwärts“, sagt Katja Mayer. Sie weiß, wie man sich durchbeißt. Jahrelang war sie Triathlon-Profi, hat 35 Mal an Ironman-Wettkämpfen auf der ganzen Welt teilgenommen und den Ironman in Florida gewonnen. Auf Hawaii schaffte sie es auf Platz zwölf bei den Profis. Sie ist nicht nur Vize-Europameisterin und Amateur-Weltmeisterin, sondern inzwischen auch Geschäftsführerin der KM Sportagentur in Leitershofen. Dabei war Sport früher gar nicht so ihr Ding.

Sie sei als Kind eher füllig gewesen und habe sich als Jugendliche von einer Diät zur nächsten gehangelt – Jojo-Effekt inklusive, erinnert sich Katja Mayer. Mit Sport habe sie nichts am Hut gehabt. „Der 1000-Meter-Lauf in der Schule war immer der Horror“, sagt sie. Kaum zu glauben, was die heute sehr durchtrainierte und schlanke 55-Jährige da erzählt. Lediglich zum Volleyballspielen in einer Hobbymannschaft habe sie sich mit etwa 18 Jahren aufraffen können. Hier nahm ihre sagenhafte Entwicklung zur Spitzen-Triathletin ihren Anfang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen