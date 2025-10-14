Qigong-Wochenende im Exerzitienhaus Leitershofen

Das Exerzitienhaus in Leitershofen bietet von Freitag, 21. November, 18 Uhr bis Sonntag, 23. November, 13 Uhr ein Qigong-Wochenende unter der Leitung von Schwester Benedicta Depuhl an. Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) spricht von fünf Wandlungsphasen. Der Winter, als Zeit der stille und der Regeneration, wird der Phase des „Wassers“ zugeordnet. Als Organ stehen Nieren und Blase im Vordergrund. Dieses Wochenende ist geprägt durch Übungen aus dem Nieren-Qigong und dem stillen Qigong sowie Zeiten der Ruhe und des Innehaltens. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0821/907540 oder unter www.exerzitienhaus.org.

