Richard Vogl mit "Col tempo" im Kunstraum Leitershofen

Die Ausstellung mit Malerei und Zeichnungen des Künstlers aus Bernhardswald ist nun bis 4. Juni zu sehen.

Die Werke von Richard Vogl sind voller Poesie. Der nuancierte Farbklang ist ebenso wie seine reduzierte Formensprache besonders charakteristisch für den Künstler, der in München und Bernhardswald im Bayerischen Wald lebt und arbeitet. Zum Titel "Col tempo" (italienisch: mit der Zeit) bemerkt er: "Bilder sind angefüllt von Zeit, zielen jedoch auf Aufhebung von Zeitlichkeit ab. Ein Bild kann seine Wirkung als Ganzes in dem Augenblick, in dem man ihm gegenübertritt, wie ein Schlag, wie ein Akkord oder Klang abstrahlen, ohne dass man seine Teile erst nacheinander ablesen muss. Gleichzeitig verweist der Ausstellungstitel natürlich auch auf das Vergehen der Zeit und das Wissen um Endlichkeit."

Der Künstler über seine Arbeiten weiter: "Ich versuche in einen Dialog mit dem wachsenden Bild zu kommen, zu dem Punkt, an dem das Bild mir als Wesen gegenübertritt, gleichsam zurückschaut. Etwas im Bild antwortet auf das, was in mir geschieht und etwas in mir antwortet auf das, was im Bild geschieht."

Am Sonntag, 26. März, konnten Gäste die Eröffnung der Ausstellung im Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen erleben. Musikalisch sorgte Christian Döß am Saxofon für den richtigen Ton. Die Ausstellung ist bis zum 4. Juni jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können individuelle Termine oder Führungen vereinbart werden unter Telefon 0170/4090015 oder per E-Mail an galerie@kunstraum-leitershofen.de. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. (AZ)

