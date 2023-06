So lebt es sich in einem Haus aus U-Boot-Stahl

Von Matthias Schalla - 17:23 Uhr Artikel anhören Shape

Susanne Peter und Clemens Jandl besitzen ein ganz besonderes Domizil – ein Stahlhaus der MAN aus den 1950er-Jahren, von denen es weltweit nur noch ganz wenige gibt.

Wer vor diesem Haus in der Bergstraße in Leitershofen steht und bei Susanne Peter oder Clemens Jandl klingeln will, kommt um diese Handbewegung nicht herum. Fast schon zwanghaft krümmt sich der Zeigefinger und klopft vorsichtig gegen die Fassade. "Klonk, klonk", tönt es hohl von den Wänden und der Blick schweift ungläubig über die Fassade. Ein Haus aus Stahl? "So geht es jedem Besucher", sagt die stolze Besitzerin, die das ungewöhnliche Domizil mit ihrem Mann bewohnt. Es handelt sich um ein "MAN-Stahlfertighaus", das 1951 gebaut wurde. Material: U-Boot-Stahl. Nun hat unsere Redaktion eine exklusive Führung durch dieses Stück Zeitgeschichte bekommen. Und die Besitzer haben viel zu erzählen.

Weltweit gab es weiland nur 400 Exemplare in unterschiedlichen Stilen, und in Deutschland stehen mittlerweile nur noch gut drei Dutzend dieser Häuser. "Wir haben es 1999 gekauft", sagt Susanne Peter. Sie sind nun der dritte Eigentümer. Den Kaufpreis will sie nicht verraten, aber der Grundpreis für den Erwerb hat sie fein säuberlich dokumentiert. 17.400 Mark hat das Exemplar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Normalausführung gekostet. Eingeschlossen für den üblichen Rohbau waren: Wasser- und Elektroinstallation ab Keller, eine Installationswand mit Spültisch, ein Doppelspülbecken und Schwenkhahn sowie ein WC mit Druckspüler. Einbauten wie die komplette Küche samt Einbauschränken und Heizung wurden zusätzlich berechnet. "Das Haus war somit vergleichsweise teuer", sagt Clemens Jandl. Und dies war seiner Meinung auch der wesentliche Grund, warum sich das eigentlich gut durchdachte Konzept nicht durchsetzen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .