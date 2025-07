Zum letzten Mal Marionetten-Theater an der Parkschule in Stadtbergen

Zum letzten Mal gibt es in diesem Jahr ein Marionetten-Theater an der Parkschule in Stadtbergen. Die zwölf Schüler des AG Schultheater (3. bis 6. Klasse) feierten gerade eine rundherum gelungene Premiere mit ihrem neu inszenierten Stück „Pippi Langstrumpf auf dem Jahrmarkt“ nach dem Kinderbuch-Klassiker von Astrid Lindgren. Jahr für Jahr begeistern die Kinder mit ihren Lehrkräften mit eigenen Inszenierungen nicht nur die Schulkinder, sondern alle Fans des Puppentheaters. Heuer dürfte der letzte Vorhang fallen, denn nach 51 Jahren gibt es keine Nachfolger aus dem Kreis der Pädagogen.

