Lechwerke erneuern Hochspannungsleitungen zwischen Horgau und Erlingen

Der Ausbau der Hochspannungsleitungen zwischen Horgau und Erlingen hat nun begonnen. Die LEW-Verteilnetz, Betreiber des regionalen Stromverteilnetzes, erneuert auf dem rund 19 Kilometer langen Teilstück die Leitungen. Wie hoch die Kosten sind und wie lange die Arbeiten andauern.

Insgesamt ist die Leitung zwischen Balzhausen und Meitingen 86 Kilometer lang. Seit 2021 wird schrittweise modernisiert. Sowohl die 70 Masten als auch die Leiterseile der in den 1940er Jahren errichteten Leitung haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und werden nun gegen neue ersetzt. Die Erneuerung erfolgt weitgehend in der bisherigen Trasse, wobei einzelne Maststandorte in Abstimmung mit Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern sowie Kommunen optimiert wurden. Mit der Erneuerung dieser Verbindung wird laut den Lechwerken die regionale Netzinfrastruktur gestärkt und die Kapazität für Strom aus erneuerbaren Energien erhöht.

Lechwerke investieren 18 Millionen in Hochspannungsleitungen

Der Abschnitt der Stromleitung, der nun erneuert wird, führt von Horgau über Adelsried, Heretsried und Almannshofen bis nach Erlingen. In den vergangenen Wochen wurden zunächst Zufahrten zu den Maststandorten für Fahrzeuge und Baumaschinen hergestellt. Im nächsten Schritt werden die Betonfundamente für die neuen Masten gegossen – meist parallel zu den bestehenden Masten. Sind diese ausgehärtet, beginnt die Montage der neuen Stahlrohrmasten. Die Monteure bauen dafür zunächst die einzelnen Stahlteile am Boden zusammen und heben sie dann mit einem Autokran auf die Fundamente.

Wenn mehrere neue Masten errichtet sind, ziehen Monteure die neuen Leiterseile ein. Sie haben laut LEW eine höhere Übertragungskapazität. Für den Austausch der Leiterseile werden zunächst Laufräder an den Traversen der Masten montiert. Anschließend wird das alte Leiterseil aus seiner Halterung – den sogenannten Ketten – gelöst und auf die Laufräder gelegt. Das neue Leiterseil wird dann am alten befestigt und mithilfe einer Seilzugmaschine eingezogen.

Die Leitung wird im laufenden Betrieb erneuert und lediglich tageweise vom Netz genommen. In dieser Zeit ist die Versorgung über andere Leitungen im Netz gewährleistet. Netzkunden merken laut LEW von den Arbeiten nichts. Die Lechwerke investieren rund 18 Millionen Euro in die Maßnahme. Die Arbeiten werden bis ins kommende Jahr hinein andauern. (AZ)