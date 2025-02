Das große Faschingsfinale steht an - und wir senden live

In wenigen Tagen ist es so weit: Ab Samstag, 1. März, findet ein Faschingsumzug nach dem anderen im Landkreis Augsburg statt. Bis zum großen Finale am Faschingsdienstagabend haben die Närren und Narren die Qual der Wahl. Überall ist etwas geboten, sei es in Welden am Samstag, in Zusmarshausen und Wehringen am Sonntag oder am Faschingsdienstag. Da sind sowohl in Gablingen, als auch in Deubach, Klosterlechfeld und Schwabmünchen und Ehingen noch Umzüge - wie soll man sich da entscheiden?

Verfolgen Sie die Faschingsumzüge auch bequem von zuhause aus

Drei Umzüge können Sie bequem daheim vom Sofa aus verfolgen. Denn den Faschingsumzug in Zusmarshausen am Sonntag, 2. März, 13 Uhr, den in Wehringen am gleichen Tag um 14 Uhr und den Gablinger Gaudiwurm am Faschingsdienstag, 4. März, 14.14 Uhr, übertragen wir live als Video. Über einen Klick auf den jeweiligen Ort gelangen Sie direkt zum Video. Auf diese Weise können auch Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder aus weiter Ferne einen Blick in die Heimat werfen wollen, an der Riesengaudi teilnehmen. Im besten Fall haben die Närrinnen und Narren so zum Saisonfinale noch mehr Fans, als sie vor Ort zählen können.

Bei der Premiere unserer Video-Liveübertragung im vergangenen Jahr aus Zusmarshausen verzeichneten wir tausende Aufrufe. Die Begeisterung war groß.

Das ist noch nicht alles. Wir werden von allen Faschingsumzügen im Landkreis Augsburg berichten, dazu gibt‘s viele Bilder in der Zeitung und auf unserem Internetportal.

Fasching feiern und die Kartei der Not unterstützen

Und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort haben wir etwas vorbereitet: Mit zwei weiteren Aktionen wollen wir das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, unterstützen. Nach der Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Jahr half sie zahlreichen Menschen mit insgesamt 3,5 Millionen Euro. Damit auch weiterhin unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützt werden, verschenken wir Strohhüte gegen eine Spende zugunsten der Kartei der Not. Und zwar in Welden während des Umzugs am Samstag, 1. März, um 14.30 Uhr. Unser AZ-Team wird schon etwas früher vor Ort sein und freut sich über zahlreiche Hutbegeisterte, die mit ihrer Spende das Leserhilfswerk unterstützen.

Die zweite Chance auf einen Hut gibt es gleich am Sonntag, 2. März, 13 Uhr in Zusmarshausen. Wir haben jeweils ein Team aus drei jungen Leuten vor Ort, die die Hüte vor und während des Umzugs gegen eine Spende abgeben. Jeder Betrag kommt komplett der Kartei der Not zugute.

Unsere Spendensammlerinnen und Spendensammler sind zu dritt unterwegs, haben die berühmte Kartei-der-Not-Spendenbox und jede Menge AZ-Hüte dabei. Die lassen sie nicht nur im Fasching tragen, sondern sind auch im Sommer ein cooles Accessoire und passen vielleicht sogar im Herbst zum Dirndl. Also lassen Sie sich die Chance auf so einen Hut nicht entgehen. Und denken Sie daran: Wer so einen Strohhut trägt, hat schon etwas Gutes getan und die Kartei der Not unterstützt.

Und so gelangen Sie zu der Liveübertragung: