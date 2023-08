Lützelburg

vor 32 Min.

Das Theaterheim in Lützelburg hat einen neuen Pächter

Plus Rostislav Velchev, genannt "Rossi", hat den Betrieb der Wirtschaft von der Familie Dimos übernommen. Worauf sich seine Gäste freuen können.

Von Jana Korczikowski

Von wegen Sommerloch, in Lützelburg tut sich was: Aus Theaterheim Dimos wird Theaterheim Rossi. Weil der bisherige Pächter der Gaststätte am Sportplatz Konstantinos Zissis, der diese mit Großvater Stergios Dimos 2017 übernommen hatte, aus privaten Gründen aufhörte, ist jetzt Rotislav "Rossi" Velchev am Zug. Der gebürtige Bulgare plant einige Änderungen.

Velchev hat die Bewirtschaftung des Vereinsheims des TSV Lützelburg mit zugehörigem Biergarten zum ersten August übernommen. Aktuell bietet er noch die umfangreiche Speisekarte seines Vorpächters an, der auf griechische und deutsche Küche setzte. "Nach und nach will ich ein paar Dinge ändern", sagt der 35-Jährige. "Der bisherige Koch Vassili hat entschieden, bei uns bis zum Ende des Monats zu bleiben." Ab September wird die Küche dann in Frauenhand übergeben, Velchevs Lebensgefährtin Ralica Mircheva und seine Schwiegermutter kümmern sich fortan um die Speisen.

