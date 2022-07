Ungewöhnlicher Einsatz im Wald: Polizeihund spürt Brille auf

Plus Im Wald bei Lützelburg hat Michael Keitel seine Sonnenbrille im hohen Gras verloren. Dann kommt Diensthund Connor des Weges - durch einen glücklichen Zufall.

Wer kennt es nicht: Eben hatte man den Schlüssel doch noch in der Tasche, jetzt ist er weg. Das Dokument war mit Sicherheit hier abgelegt. Doch wo ist es hin? Während man sich im eigenen Heim recht sicher sein kann, dass gesuchte Gegenstände wieder auftauchen - das Haus verliert schließlich nichts - sieht das unterwegs oft schlechter aus. Hier ist man häufig auf eine helfende Hand angewiesen, die zum Beispiel den Geldbeutel im Fundbüro abgibt. Im Fall von Michael Keitel war es dagegen eine helfende Schnauze. Er hatte seine teure Sonnenbrille im Wald verloren. Ein Polizeihund spürte sie innerhalb von Minuten auf.