Das ärgert die Lützelburger: Alle Straßen sind zugeparkt

Auch bei der Bürgerversammlung im Lützelburger Theaterheim präsentierten Bürgermeisterin Karina Ruf und Kämmerer Roland Wegner die aktuellen Themen und Projekte sowie die Finanzlage der Gemeinde. Die Verkehrssituation führt auch in Lützelburg zu viel Ärger. In den zugeparkten Straßen sei ein Durchkommen sehr schwierig und vor allem für Radfahrer und Radfahrerinnen gefährlich. Große Fahrzeuge wie Omnibusse oder Einsatzfahrzeuge kommen manchmal fast nicht durch.

In Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung soll nach Lösungen gesucht werden, die die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in Lützelburg und Gablingen verbessern. Eine Bürgerin schlug die Beleuchtung des Geh- und Radweges zwischen beiden Orten vor. Das würde – vor allem in der dunklen Jahreszeit – mehr Sicherheit bringen.

Gablingens nachhaltige Energieversorgung mit Nahwärme und Solarpark

Ein weiteres Thema war Nahwärme. Wie die Bürgermeisterin erklärte, erfolgt die geplante Nahwärmeversorgung in der Gablinger Siedlung über die Renergiewerke GmbH, an der die Gemeinde zu 50 Prozent beteiligt ist. Wenn alles gut läuft, könnte die erste Wärmelieferung bereits zur Heizperiode 2026/27 erfolgen. Karina Ruf betonte, dass die Wärmeerzeugung primär über eine Luftwärmepumpe erfolgt, die mit Strom betrieben wird. Erdgas werde nur als Redundanz bei Störungen oder bei Instandhaltungsarbeiten an der Anlage sowie zu Spitzenlastzeiten eingesetzt.

Seit Juni ist die Photovoltaik-Freiflächenanlage östlich von Lützelburg an das Stromnetz angeschlossen. Der Solarpark liefert grünen Strom für rund 1650 Haushalte. Foto: Ingrid Knöpfle

Während die Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gablinger Siedlung noch im Planungsstadium verharrt, wurde der Solarpark in Lützelburg bereits ans Stromnetz angeschlossen. 1650 Haushalte können seit Juni mit grünem Strom versorgt werden. Allerdings würden Autofahrer durch die Solarmodule in den Morgen- und Abendstunden manchmal geblendet, merkte ein Zuhörer der Bürgerversammlung an.

Für die Friedhöfe in beiden Orten wurde ein neues Konzept mit einer Leitlinie für die Schaffung neuer Bestattungsmöglichkeiten entwickelt. Es gibt künftig unter anderem auch Bodenurnengräber und in Lützelburg eine neue Aussegnungshalle. „Könnte man nicht über eine Zisterne das Regenwasser an der Aussegnungshalle auffangen und so Ressourcen schonen?“ fragt eine Bürgerin. „Bei der Planung des Neubaus wird dies ohnehin berücksichtigt, aber bis dahin können wir gerne die Möglichkeiten am jetzigen Gebäude prüfen“, versprach die Bürgermeisterin.

Auf zehn Gablinger Bauplätze kommen 20 Bewerbungen

Auch an die nächste Generation und an junge Familien wird in Gablingen und Lützelburg gedacht: Kindergärten, Horte und Schule wurden laut Bürgermeisterin umfangreich umgebaut und renoviert, sodass alle Kinder mit Betreuungsbedarf ab September versorgt werden können. Der mit 7,3 Millionen Euro geplante Schulhaus-Neubau muss aber aufgrund des Einbruchs bei den Geburtenzahlen neu konzipiert werden. Die Gemeinde schafft weiter Wohnraum: In beiden Ortsteilen wurden neue Baugebiete ausgewiesen. Für die in Gablingen-Siedlung angebotenen zehn Bauplätze südlich der Bahnhofstraße sind 20 Bewerbungen eingegangen. Die Bewertung ist erfolgt und die Grundstücke werden den Bauwilligen jetzt zum Kauf angeboten. Karina Ruf bezeichnete die gute Zusammenarbeit der Vereine in Gablingen und Lützelburg als vorbildlich und dankte den Vereinsvorständen für die gute Kooperation. Nur so seien die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen in der Gemeinde erfolgreich zu stemmen. Info: Das umfangreiche Zahlenwerk zur finanziellen Situation der Gemeinde zum Jahresende 2024 kann in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die vorgetragenen Anträge und Anregungen werden innerhalb der nächsten drei Monate im Gemeinderat behandelt.