Riesenkrach in der Bayern-AfD: Neun Vorstände sollen abgewählt werden

In der bayerischen AfD eskaliert wenige Monate vor der Kommunalwahl ein seit Jahren schwelender Machtkampf. Vordergründig geht es um Formalien, doch dahinter steckt ein heftiger Streit um die Ausrichtung der in Teilen rechtsextremen Partei. Zum Showdown dürfte es beim Landesparteitag am 25. und 26. Oktober in Greding kommen.

Viele Mitglieder der Bayern-AfD fordern mit einem Abwahlantrag die Abberufung von neun Vorstandsmitgliedern der Bayern-AfD. Das bestätigte Landeschef Stephan Protschka. Gegen ihn selbst richte sich der Abwahlantrag nicht, sagt er. Die Forderung betrifft die Mehrheit des amtierenden Vorstands, der laut AfD 13 Mitglieder umfasst.

Abwahlantrag richtet sich gegen Vorstandsmitglieder

Hintergrund ist ein parteiinterner Streit, wann die nächste Wahl des Landesvorstands angesetzt wird. Eigentlich beträgt die Amtszeit zwei Jahre. In der Vergangenheit waren die AfD-Landesvorstände in der Regel im Herbst eines ungeraden Kalenderjahres gewählt worden. Die letzte Wahl war aber um mehrere Monate nach hinten verlegt worden, auf Januar 2024. Nun ging es darum, ob es davon ausgehend künftig beim Januar als Wahltermin bleibt oder man zum alten Turnus zurückkehrt.

Mindestens sechs Bezirksverbände, darunter Schwaben und Oberbayern, hatten einen Parteitag mit Neuwahl noch in diesem Jahr beantragt - die Mehrheit des Landesvorstands lehnte dies aber ab. Gegen die betreffenden Vorstandsmitglieder, die sich gegen eine Neuwahl noch dieses Jahr stemmten, richtet sich dem Vernehmen nach nun der Abwahlantrag.

Noch ist unklar, ob der Antrag überhaupt rechtskonform ist

Unklar ist aber noch, ob der Antrag auf dem Landesparteitag überhaupt behandelt wird. Es sei noch nicht geklärt, ob der Antrag rechtskonform sei oder nicht, sagte Protschka. Er persönlich werde sich allerdings dafür einsetzen, dass der Parteitag darüber beraten dürfe. Damit ein Antrag auf dem Parteitag behandelt wird, muss nach Angaben Protschkas die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dafür stimmen. Für eine Abwahl von Vorstandmitgliedern ist demnach eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Soweit die formellen Differenzen. Doch hinter den neuen Querelen steckt ein Dauerstreit um die politische Ausrichtung des bayerischen AfD-Landesverbands, der nun massiv aufs Neue entbrennt. Anhänger einer eher gemäßigten Linie liefern sich hier einen Kampf mit den Sympathisanten des rechtsextremen Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke. Die Führungsriege von Partei und Landtagsfraktion in Bayern wird mehrheitlich dem inzwischen aufgelösten „Flügel“ Höckes zugerechnet.

Teile der Partei möchten gemäßigter werden

Die Gemäßigten wollen eine Professionalisierung der Partei. Sie kritisieren etwa die aktuelle Zusammensetzung des Landesvorstands. Mitglied sind dort unter anderem die Landtagsabgeordneten Franz Schmid (Neu-Ulm) und Rene Dierkes. Beide werden als Personen eigens vom Verfassungsschutz beobachtet – so wie die Bayern-AfD als Gesamtpartei.

Der Bezirksverband Schwaben der AfD liegt mit der Landesführung ohnehin in einer anderen Angelegenheit im Clinch, die aber zum Gesamtzusammenhang gehört. Der Landesvorstand hatte den kompletten Vorstand der AfD im Landkreis Augsburg des Amtes enthoben. Der schwäbische Bezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christoph Maier hat diesen Vorgang nun scharf als „eine noch nie dagewesene Entgleisung“ kritisiert. Die Amtsenthebung entbehre jeder rechtlichen Grundlage. Der Landesvorstand wolle einen Gebietsvorstand des Amtes entheben, „nur weil dieser nicht die vom Landesvorstand gewünschten Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst hat“, so Maier. Demnach habe die bayerische AfD-Spitze dem Kreisverband Augsburger Land auch bis auf Weiteres untersagt, neue Mitglieder aufzunehmen. (mit dpa)