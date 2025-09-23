Mädels-Flohmarkt im Bürgerhaus

Im Bürgerhaus in Allmannshofen findet am Donnerstag, 2. Oktober, ein Mädelsflohmarkt statt. Im Café Wohlgefühl werden ab 18 bis 21 Uhr Cocktails angeboten. Der Flohmarkt findet von 19 bis 21.30 Uhr statt. Veranstalter ist der Verein Dorferleben Allmannshofen. Dieses Jahr kommt Jenny Sturm vorbei. Sie ist Tätowiererin und sticht Interessierten spontan ein Tattoo. Mehr zum Flohmarkt steht auf der Homepage des Vereins. Anmelden kann man sich per Mail an info@dorferleben-allmannshofen.de (AZ)

