Mädels-Flohmarkt im Bürgerhaus in Allmannshofen

Allmannshofen

Mädels-Flohmarkt im Bürgerhaus

Der Verein Dorferleben organisiert die Veranstaltung. Neben Kleidung gibt es auch eine Cocktail-Aktion und eine Tätowiererin schaut vorbei.
    Im Bürgerhaus in Allmannshofen findet am Donnerstag, 2. Oktober, ein Mädelsflohmarkt statt. Im Café Wohlgefühl werden ab 18 bis 21 Uhr Cocktails angeboten. Der Flohmarkt findet von 19 bis 21.30 Uhr statt. Veranstalter ist der Verein Dorferleben Allmannshofen. Dieses Jahr kommt Jenny Sturm vorbei. Sie ist Tätowiererin und sticht Interessierten spontan ein Tattoo. Mehr zum Flohmarkt steht auf der Homepage des Vereins. Anmelden kann man sich per Mail an info@dorferleben-allmannshofen.de (AZ)

