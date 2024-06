Gablingen

09:11 Uhr

Ballermann-Gefühl in Gablingen: Tausende feiern mit Mia Julia und Ikke Hüftgold

Wie am Ballermann auf Mallorca feierten Tausende am Wochenende mit bekannten Stars der Insel in Gablingen.

Plus Warum nach Mallorca fliegen, wenn die Stars der Insel nach Gablingen kommen? Beim Mallorca Summer Festival wird der Ort für einen Tag zum Ballermann.

Von Diana Dontsul

Die Parkplätze um den Sportplatz Gablingen sind voll mit Bussen, Autos und sogar Limousinen, die Partygäste aus ganz Bayern zur Mallorca-Party bringen. Die bekannte Ballermann-Sängerin Mia Julia hört man schon von Weitem und so auch die Schlager-Fans, die vor der Bühne mitsingen, sind nicht zu überhören. Für einen Tag bringen sie das "Malle-Gefühl" in den Landkreis Augsburg.

Mallorca-Party: Junggesellinnenabschied und Ballermann in Gablingen

Am Eingang findet sich eine Gruppe von Frauen, die den Junggesellinnenabschied der Braut Marina Waibl feiern. „Das war eine Überraschung. Ich weiß erst seit 20 Minuten, dass ich hier bin“, sagt Waibl. Sie war schon dreimal auf Mallorca am Ballermann und ist ein großer Fan der Schlagerstars. Ihr Lieblingslied sei "Delfin" von Mia Julia und auch Ikke Hüftgold findet sie gut. „Es war immer schon ein Traum von mir, auf so einer Party zu sein. Ich wär also auch so hierhergekommen“, erzählt die zukünftige Braut. Die Gruppe ist aus dem Landkreis Weilheim-Schongau nach Gablingen angereist.

