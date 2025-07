Traktor stoppt abrupt - Fahrer schleudert gegen die Frontscheibe

Ein Unfall mit einem Kleintraktor hat sich am Donnerstagnachmittag in Biburg ereignet. Laut Polizei wollte ein 28-Jähriger mit seinem Traktor in der Ulmer Straße aus einer Halle fahren. Doch dabei blieb der vordere Anbau des Fahrzeugs am Boden hängen. Dadurch stoppte der Traktor abrupt und der 28-Jährige schleuderte gegen die Frontscheibe. Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Die Scheibe des Traktors wurde beschädigt. (AZ)

